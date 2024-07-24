Бербок о бойкоте ЕС встречи в Будапеште: Времена слишком серьезные для маленьких игр

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула важность европейского единства на фоне заявления главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о бойкоте запланированной встречи министров иностранных дел в Будапеште в следующем месяце.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бербок сказала во время пресс-конференции со своим нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом, ее цитирует dpa.

Немецкий министр предупредила, что "времена слишком серьезные для маленьких игр".

Она сказала, что ЕС должен оставаться "единым и решительным", а не теряться в деталях бойкотируемой встречи.

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В то же время, комментируя "мирные вояжи" венгерского премьера Виктора Орбана в Китай и РФ, Бербок указала, что Боррель, а не Орбан, представляет председательствующую в ЕС страну в вопросах внешней политики, безопасности и оборонной политики.

Она сказала, что неудивительно, что действия Орбана "вызвали растерянность среди многих наших партнеров", и заявила, что примет приглашение Борреля в Брюссель.

В свою очередь Вельдкамп заявил, что Нидерланды ожидают, что венгерское председательство будет служить единству ЕС и будет действовать как честный посредник.

Он указал, что поездки Орбана были ошибочными и что нет никаких сомнений, что Россия является агрессором в этой войне. Он добавил, что не может быть никаких переговоров о будущем войны без участия Украины.

Он также сказал, что с удовольствием примет приглашение Борреля на встречи в Брюсселе, но будет принимать решение об участии в каждом конкретном случае.

В понедельник высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что подавляющее большинство министров иностранных дел стран Европейского Союза на заседании в Брюсселе раскритиковали несогласованные "мирные миссии" венгерского руководства.

Он также рассказал, что следующая неформальная встреча Совета ЕС по иностранным делам и обороне состоится в Брюсселе, а не Будапеште.

В то же время Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию" несмотря на критику.

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