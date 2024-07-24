Прикордонне агентство ЄС допоможе посилити безпеку на Олімпіаді в Парижі

Прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex надаватиме підтримку силам безпеки на Олімпійських іграх у Парижі, які офіційно розпочнуться 26 липня.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

У своєму повідомленні Frontex заявив, що на сьогодні це буде найбільша спецоперація в Західній Європі.

За словами агентства, тільки в паризьких аеропортах мають постійно перебувати 125 прикордонників ЄС, які допомагатимуть своїм французьким колегам з перевіркою на в'їзді.

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Frontex назвав аеропорти, морські порти та залізничні вокзали основними пунктами проведення операції.

Прикордонне агентство покликане допомагати управляти потоком пасажирів та виявляти мандрівників без дозволу на в'їзд. Також залучаються фахівці, знайомі з підробленими документами та ідентифікаційними даними.

Сама Франція розгортає десятки тисяч поліціянтів та близько 15 тисяч військових для забезпечення безпеки атлетів і громадськості.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Парижі на минулих вихідних затримали вихідця з Росії, якого підозрюють у підготовці певних дій для дестабілізації політичної ситуації під час Олімпійських ігор.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен раніше заявив, що побоюється спроб Росії використати Олімпіаду з метою шпигунства чи дискредитації Франції.

За його словами, до участі в організації Олімпіади не допустили близько тисячі осіб, щодо яких виникли підозри у втручанні в інтересах іноземної держави.

В.о. прем'єра Габріель Атталь каже, що біля місць проведення Олімпіади щодня перехоплюють дрони.