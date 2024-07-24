Прикордонне агентство ЄС допоможе посилити безпеку на Олімпіаді в Парижі
Прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex надаватиме підтримку силам безпеки на Олімпійських іграх у Парижі, які офіційно розпочнуться 26 липня.
Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.
У своєму повідомленні Frontex заявив, що на сьогодні це буде найбільша спецоперація в Західній Європі.
За словами агентства, тільки в паризьких аеропортах мають постійно перебувати 125 прикордонників ЄС, які допомагатимуть своїм французьким колегам з перевіркою на в'їзді.
Frontex назвав аеропорти, морські порти та залізничні вокзали основними пунктами проведення операції.
Прикордонне агентство покликане допомагати управляти потоком пасажирів та виявляти мандрівників без дозволу на в'їзд. Також залучаються фахівці, знайомі з підробленими документами та ідентифікаційними даними.
Сама Франція розгортає десятки тисяч поліціянтів та близько 15 тисяч військових для забезпечення безпеки атлетів і громадськості.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у Парижі на минулих вихідних затримали вихідця з Росії, якого підозрюють у підготовці певних дій для дестабілізації політичної ситуації під час Олімпійських ігор.
Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен раніше заявив, що побоюється спроб Росії використати Олімпіаду з метою шпигунства чи дискредитації Франції.
За його словами, до участі в організації Олімпіади не допустили близько тисячі осіб, щодо яких виникли підозри у втручанні в інтересах іноземної держави.
В.о. прем'єра Габріель Атталь каже, що біля місць проведення Олімпіади щодня перехоплюють дрони.