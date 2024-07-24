Пограничное агентство ЕС поможет усилить безопасность на Олимпиаде в Париже

Пограничное агентство Европейского Союза Frontex будет оказывать поддержку силам безопасности на Олимпийских играх в Париже, которые официально начнутся 26 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

В своем сообщении Frontex заявил, что на сегодня это будет самая большая спецоперация в Западной Европе.

По словам агентства, только в парижских аэропортах должны постоянно находиться 125 пограничников ЕС, которые будут помогать своим французским коллегам с проверкой на въезде.

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Frontex назвал аэропорты, морские порты и железнодорожные вокзалы основными пунктами проведения операции.

Пограничное агентство призвано помогать управлять потоком пассажиров и выявлять путешественников без разрешения на въезд. Также привлекаются специалисты, знакомые с поддельными документами и идентификационными данными.

Сама Франция разворачивает десятки тысяч полицейских и около 15 тысяч военных для обеспечения безопасности атлетов и общественности.

Ранее СМИ сообщали, что в Париже на прошлых выходных задержали выходца из России, которого подозревают в подготовке определенных действий для дестабилизации политической ситуации во время Олимпийских игр.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен ранее заявил, что опасается попыток России использовать Олимпиаду с целью шпионажа или дискредитации Франции.

По его словам, к участию в организации Олимпиады не допустили около тысячи человек, в отношении которых возникли подозрения во вмешательстве в интересах иностранного государства.

И.о. премьера Габриэль Атталь говорит, что возле мест проведения Олимпиады ежедневно перехватывают дроны.