Британія та Німеччина підписали декларацію для зміцнення оборонних зв'язків

Міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Борис Пісторіус підписали у середу "найбільш всеосяжну оборонну" декларацію, що зобов'язує країни поглиблювати оборонну співпрацю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британський уряд.

У пресрелізі йдеться, що документ спрямований на зміцнення оборонної промисловості Великої Британії та Німеччини, посилення євроатлантичної безпеки, підвищення ефективності спільних операцій, протистояння новим викликам безпеці, таким як кібернетична сфера, а також зміцнення підтримки України.

Defence Secretary @JohnHealey_MP today signed a joint defence declaration with Germany, kicking off a deep new defence relationship between our countries.



🇬🇧 and 🇩🇪 will work closely together to support 🇺🇦, boost our defence industries & ensure collective security in Europe. pic.twitter.com/vneX5WAyRX Реклама: July 24, 2024

Зазначають, що це перший крок до нових оборонних відносин між Великою Британією та Німеччиною, а також нової британсько-німецької оборонної угоди, про яку говорили канцлер ФРН Олаф Шольц та прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Наша нова оборонна декларація між Великою Британією та Німеччиною покладе початок глибоким, новим оборонним відносинам, побудованим на спільних цінностях наших народів", – сказав Гілі.

Раніше міністр оборони Великої Британії заявив, що за нового уряду лейбористів країна стане провідним членом Північноатлантичного альянсу в Європі.

Перед тим канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про поглиблення співпраці з Британією.

Країни домовились про плани розробки 155-мм самохідних артилерійських систем з дистанційним керуванням (RCH 155) та обговорять співпрацю в енергетичних проєктах, зокрема німецькі інвестиції в енергетику Сполученого Королівства.