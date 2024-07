Британія та Німеччина підписали декларацію для зміцнення оборонних зв'язків

Міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Борис Пісторіус підписали у середу "найбільш всеосяжну оборонну" декларацію, що зобов'язує країни поглиблювати оборонну співпрацю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британський уряд.

У пресрелізі йдеться, що документ спрямований на зміцнення оборонної промисловості Великої Британії та Німеччини, посилення євроатлантичної безпеки, підвищення ефективності спільних операцій, протистояння новим викликам безпеці, таким як кібернетична сфера, а також зміцнення підтримки України.

Defence Secretary @JohnHealey_MP today signed a joint defence declaration with Germany, kicking off a deep new defence relationship between our countries.



🇬🇧 and 🇩🇪 will work closely together to support 🇺🇦, boost our defence industries & ensure collective security in Europe. pic.twitter.com/vneX5WAyRX

Реклама: