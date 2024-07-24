Британия и Германия подписали декларацию для укрепления оборонных связей

Министры обороны Великобритании Джон Гили и Германии Борис Писториус подписали в среду "наиболее всеобъемлющую оборонную" декларацию, обязывающую страны углублять оборонное сотрудничество.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает британское правительство.

В пресс-релизе говорится, что документ направлен на укрепление оборонной промышленности Великобритании и Германии, усиление евроатлантической безопасности, повышение эффективности совместных операций, противостояние новым вызовам безопасности, таким как кибернетическая сфера, а также укрепление поддержки Украины.

Defence Secretary @JohnHealey_MP today signed a joint defence declaration with Germany, kicking off a deep new defence relationship between our countries.



🇬🇧 and 🇩🇪 will work closely together to support 🇺🇦, boost our defence industries & ensure collective security in Europe. pic.twitter.com/vneX5WAyRX Реклама: July 24, 2024

Отмечается, что это первый шаг к новым оборонным отношениям между Великобританией и Германией, а также новому британско-немецкому оборонному соглашению, о котором говорили канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Соединенного Королевства Кир Стармер на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Наша новая оборонная декларация между Великобританией и Германией положит начало глубоким, новым оборонным отношениям, построенным на общих ценностях наших народов", – сказал Гили.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что при новом правительстве лейбористов страна станет ведущим членом Североатлантического альянса в Европе.

Перед тем канцлер Германии Олаф Шольц объявил об углублении сотрудничества с Британией.

Страны договорились о планах разработки 155-мм самоходных артиллерийских систем с дистанционным управлением (RCH 155) и обсудят сотрудничество в энергетических проектах, в частности немецкие инвестиции в энергетику Соединенного Королевства.