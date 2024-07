Британия и Германия подписали декларацию для укрепления оборонных связей

Министры обороны Великобритании Джон Гили и Германии Борис Писториус подписали в среду "наиболее всеобъемлющую оборонную" декларацию, обязывающую страны углублять оборонное сотрудничество.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает британское правительство.

В пресс-релизе говорится, что документ направлен на укрепление оборонной промышленности Великобритании и Германии, усиление евроатлантической безопасности, повышение эффективности совместных операций, противостояние новым вызовам безопасности, таким как кибернетическая сфера, а также укрепление поддержки Украины.

Defence Secretary @JohnHealey_MP today signed a joint defence declaration with Germany, kicking off a deep new defence relationship between our countries.



🇬🇧 and 🇩🇪 will work closely together to support 🇺🇦, boost our defence industries & ensure collective security in Europe. pic.twitter.com/vneX5WAyRX

