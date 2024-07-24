Суд у Німеччині постановив, що для мігрантів із Сирії немає небезпеки на батьківщині

Німецький суд постановив, що триваючий конфлікт у Сирії більше не становить загальної небезпеки для цивільних осіб, відхиливши клопотання про надання статусу біженця сирійцю, якого засудили в Австрії за причетність до незаконного ввезення людей в Європу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Вищий адміністративний суд землі Північний Рейн-Вестфалія стверджує, що бойові дії та атаки в регіоні більше не досягають такого рівня, за якого цивільні особи стикаються з високою ймовірністю бути вбитими та пораненими.

Поки незрозуміло, які наслідки це рішення матиме для практики німецької влади у розгляді заяв від сирійців про надання їм захисту. Воно все ще може бути оскаржене.

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Суд виніс рішення у справі чоловіка з провінції Хасака на північному сході Сирії, який прибув до Німеччини у 2014 році.

Німецька влада відмовила йому в наданні статусу біженця, оскільки раніше він був причетний до незаконного перевезення людей з Туреччини до Європи, за що в Австрії суд засудив його до кількох років ув'язнення.

Суд зобов'язав органи влади ФРН визнати його біженцем, але рішення Вищого адміністративного суду землі Північний Рейн-Вестфалія скасував це рішення в апеляційному порядку.

Головуючий суддя заявив, що чоловік не зазнав політичних переслідувань у Сирії, а його попередні правопорушення не дають йому права на отримання статусу біженця або іншого захищеного статусу.

Суд також постановив, що він не має права на менший ступінь захисту, зокрема, тому, що більше не існує "серйозної індивідуальної загрози життю або фізичній недоторканності цивільних осіб через свавільне насильство... в провінції Хасака, а також загалом у Сирії".

Водночас міністр юстиції Марко Бушманн заявив, що це було "рішення, яке можна зрозуміти, якщо припустити, що в цій країні є регіони, які є дуже небезпечними, але також є й інші регіони, де немає небезпеці для життя".

Керівна коаліція Німеччини, як стверджувалось, прагне посилити боротьбу з іноземцями, які прославляють вбивства ізраїльських цивільних осіб або подібні терористичні акти, за допомогою оновленого законодавства, що полегшить висилку їх з країни.

Раніше ЗМІ повідомили, що Німеччина обговорює з Узбекистаном міграційний пакт, який може включати депортацію афганських шукачів притулку, щоб Берліну не довелося укладати прямих угод з режимом талібів.

Перед тим Шольц під час виступу в Бундестазі висловився за депортацію осіб, які скоїли тяжкі злочини, до країн, де ситуація з безпекою вважається складною – таких як Афганістан та Сирія. Його заява пролунала на тлі серії жорстоких нападів з боку вихідців з Афганістану.