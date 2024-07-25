У Туреччині затримали 72 підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая заявив у четвер, що турецька влада затримала 72 підозрюваних, пов'язаних з "Ісламською державою" (ІДІЛ), під час загальнонаціонального рейду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

В ході операції під кодовою назвою "Гюрз-1" підозрювані були затримані в 13 містах, включаючи міста Стамбул та Анкару, повідомив голова МВС країни.

За словами Алі Ерлікая, влада також вилучила великі суми готівки в турецькій лірі та іноземній валюті, а також цифрові матеріали.

Реклама:

Турецька поліція почала затримувати підозрюваних у причетності до ІДІЛ після того, як наприкінці січня терористична група напала на італійську церкву в Стамбулі, вбивши одного чоловіка під час недільної меси.

Вчора Ерлікая повідомив, що сили безпеки затримали терориста ІДІЛ, який втік з Москви до південної провінції Мугла після того, як здійснив вибух автомобіля в Росії, в результаті якого було поранено двох людей.

За словами міністра, його не впізнали, оскільки він не значився в міжнародній базі даних розшукуваних осіб Інтерполу і не мав активних записів у Національній судовій інформаційній системі (НСІС).

Національна розвідувальна організація Туреччини (MIT) зірвала спроби терористичного угруповання вербувати нових членів, отримувати кошти та матеріально-технічну підтримку після останньої операції.

Зазначається, що ІДІЛ залишається другою за величиною терористичною загрозою для Туреччини..

Раніше турецька поліція затримала 33 осіб, яких підозрюють у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава", що нібито готували атаки напередодні місцевих виборів.

На початку лютого в Туреччині поліція затримала 40 осіб, яких підозрювали у спробі теракту біля будівлі суду в Стамбулі, внаслідок якого загинула жінка.