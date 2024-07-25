В Турции задержали 72 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Министр внутренних дел Турции Али Эрликая заявил в четверг, что турецкие власти задержали 72 подозреваемых, связанных с "Исламским государством" (ИГИЛ), во время общенационального рейда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

В ходе операции под кодовым названием "Гюрз-1" подозреваемые были задержаны в 13 городах, включая города Стамбул и Анкару, сообщил глава МВД страны.

По словам Али Эрликая, власти также изъяли крупные суммы наличных денег в турецкой лире и иностранной валюте, а также цифровые материалы.

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Турецкая полиция начала задерживать подозреваемых в причастности к ИГИЛ после того, как в конце января террористическая группа напала на итальянскую церковь в Стамбуле, убив одного человека во время воскресной мессы.

Вчера Эрликая сообщил, что силы безопасности задержали террориста ИГИЛ, который сбежал из Москвы в южную провинцию Мугла после того, как совершил взрыв автомобиля в России, в результате которого были ранены два человека.

По словам министра, его не опознали, поскольку он не числился в международной базе данных разыскиваемых лиц Интерпола и не имел активных записей в Национальной судебной информационной системе (НСИС).

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) сорвала попытки террористической группировки вербовать новых членов, получать средства и материально-техническую поддержку после последней операции.

Отмечается, что ИГИЛ остается второй по величине террористической угрозой для Турции.

Ранее турецкая полиция задержала 33 человека, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство", которые якобы готовили атаки накануне местных выборов.

В начале февраля в Турции полиция задержала 40 человек, которых подозревали в попытке теракта у здания суда в Стамбуле, в результате которого погибла женщина.