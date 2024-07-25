У Франції арештували 18-річного підозрюваного, який міг готувати теракти

Французька антитерористична поліція PNAT повідомила, що в четвер заарештували ще одного 18-річного хлопця у зв'язку з планами здійснити один або кілька терактів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У повідомленні не згадується зв'язок з Олімпіадою, яка офіційно стартує у Парижі 26 липня, але Франція перебуває у стані найвищої готовності, оскільки готується прийняти мільйони відвідувачів, атлетів та світових лідерів під час цієї події.

За словами PNAT, підозрюваний, якого арештували у невідомому місці відпочинку, контактував – як особисто, так і через соцмережі – з іншим 18-річним підозрюваним, заарештованим у вівторок на південному заході Франції.

Реклама:

"Розслідування зосереджується на одній або декількох насильницьких діях, які планували ці молоді люди. Наразі ми намагаємося оцінити реальність їхніх планів, які вони обговорювали в Інтернеті", – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо про затримання у Парижі вихідця з Росії, який міг готувати неприємності під час Олімпіади.

Міністр внутрішніх справ Франції казав, що побоюється спроб РФ використати Олімпіаду з метою шпигунства чи дискредитації Франції.

За його словами, до участі в організації Олімпіади не допустили близько тисячі осіб, щодо яких виникли підозри у втручанні в інтересах іноземної держави.

Раніше цього місяця у Франції затримали 20-річного неонациста, який, як вважають, планував насильницькі дії під час Олімпійських ігор у Парижі.

Олімпійській команді Ізраїлю під час змагань забезпечуватимуть цілодобову охорону.