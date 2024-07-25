Во Франции арестовали 18-летнего подозреваемого, который мог готовить теракты

Французская антитеррористическая полиция PNAT сообщила, что в четверг арестовали еще одного 18-летнего парня в связи с планами совершить один или несколько терактов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В сообщении не упоминается связь с Олимпиадой, которая официально стартует в Париже 26 июля, но Франция находится в состоянии высокой готовности, поскольку готовится принять миллионы посетителей, атлетов и мировых лидеров во время этого события.

По словам PNAT, подозреваемый, которого арестовали в неизвестном месте отдыха, контактировал – как лично, так и через соцсети – с другим 18-летним подозреваемым, арестованным во вторник на юго-западе Франции.

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"Расследование сосредотачивается на одном или нескольких насильственных действиях, которые планировали эти молодые люди. Сейчас мы пытаемся оценить реальность их планов, которые они обсуждали в интернете", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании в Париже выходца из России, который мог готовить неприятности во время Олимпиады.

Министр внутренних дел Франции говорил, что опасается попыток России использовать Олимпиаду с целью шпионажа или дискредитации Франции.

По его словам, к участию в организации Олимпиады не допустили около тысячи человек, в отношении которых возникли подозрения во вмешательстве в интересах иностранного государства.

Ранее в этом месяце во Франции задержали 20-летнего неонациста, который, как полагают, планировал насильственные действия во время Олимпийских игр в Париже.

Олимпийской команде Израиля во время соревнований будут обеспечивать круглосуточную охрану.