У Польщі на честь загиблого від нападу мігрантів прикордонника назвуть підрозділ

Міністерство національної оборони Польщі розпорядилось назвати формування Сил територіальної оборони, яке охороняє кордон, на честь прикордонника Матеуша Сітека, що загинув на початку червня через завдані мігрантом ножові поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Рішення про вшанування пам'яті польського солдата Сітека, який загинув у результаті нападу мігрантів на польсько-білоруському кордоні, ухвалив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

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За інформацією RMF FM, іменем сержанта Матеуша Сітека назвуть Компонент охорони кордону – складову Сил територіальної оборони, який підтримує прикордонників в охороні прикордонної стіни. У ньому раніше служив і загиблий.

Нагадаємо, наприкінці травня Сітека поранили ножем, прикріпленим до довгої палиці, під час штурму мігрантами кордону з боку Білорусі. Чоловік від отриманих травм помер 6 червня.

Прокуратура встановила, що йшлось про навмисне вбивство, здійснене вихідцем з Близького Сходу за мовчазної згоди білоруських служб. Польські служби вже встановили, хто є виконавцем убивства. Зараз він перебуває в Білорусі під захистом режиму Лукашенка.

Цей інцидент наклався на загальне зростання напруженості на білорусько-польському кордоні через міграційний тиск.