В Польше в честь погибшего от нападения мигрантов пограничника назовут подразделение

Министерство национальной обороны Польши распорядилось назвать формирование Сил территориальной обороны, которое охраняет границу, в честь пограничника Матеуша Ситека, погибшего в начале июня из-за нанесенных мигрантом ножевых ранений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Решение о почтении памяти польского солдата Ситека, погибшего в результате нападения мигрантов на польско-белорусской границе, принял министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Реклама:

По информации RMF FM, именем сержанта Матеуша Ситека назовут Компонент охраны границы – составляющую Сил территориальной обороны, который поддерживает пограничников в охране пограничной стены. В нем ранее служил и погибший.

Напомним, в конце мая Ситека ранили ножом, прикрепленным к длинной палке, во время штурма мигрантами границы со стороны Беларуси. Мужчина от полученных травм скончался 6 июня.

Прокуратура установила, что речь шла об умышленном убийстве, совершенном выходцем с Ближнего Востока при молчаливом согласии белорусских служб. Польские службы уже установили, кто является исполнителем убийства. Сейчас он находится в Беларуси под защитой режима Лукашенко.

Этот инцидент наложился на общий рост напряженности на белорусско-польской границе из-за миграционного давления.