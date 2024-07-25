Немецкий железнодорожный оператор сократит 30 тысяч рабочих мест

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn планирует сократить тысячи рабочих мест, преимущественно в администрации.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

Этим планам предшествовало сообщение компании о чистом убытке в размере 1,2 миллиарда евро в первой половине 2024 года.

"Мы стремимся сократить нашу рабочую силу примерно на 30 тысяч рабочих мест с полной занятостью в течение следующих пяти лет", – заявил финансовый директор Левин Голле во время презентации полугодового баланса.

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Он добавил, что общее сокращение рабочей силы примерно соответствует "естественным колебаниям" в течение двух лет, отметив, что только в этом году сократят 1,5 тысячи административных рабочих мест.

"В будущем мы должны достичь большего количества железнодорожных путей с меньшим количеством людей", – сказал Голле.

По его словам, оцифровка и автоматизация помогут осуществлять административные процессы, для чего требуется меньшее количество работников.

Государственный железнодорожный оператор также имеет проблемы с несвоевременным прибытием поездов и падением количества пассажиров.

Недавно Deutsche Bahn заблаговременно признал, что не достигнет установленного на этот год целевого показателя своевременного прибытия поездов.

Железная дорога объясняет ситуацию частыми забастовками, ремонтами и модернизацией инфраструктуры и экстремальными погодными явлениями, которые также стали существенным фактором – особенно в июне.

Напомним, недавно почти на полгода закрыли для движения один из самых насыщенных участков немецкой железной дороги – от Франкфурта до Мангейма. Следующие пять месяцев там будут проводить масштабные модернизационные работы.