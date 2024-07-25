Немецкий железнодорожный оператор сократит 30 тысяч рабочих мест
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn планирует сократить тысячи рабочих мест, преимущественно в администрации.
Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.
Этим планам предшествовало сообщение компании о чистом убытке в размере 1,2 миллиарда евро в первой половине 2024 года.
"Мы стремимся сократить нашу рабочую силу примерно на 30 тысяч рабочих мест с полной занятостью в течение следующих пяти лет", – заявил финансовый директор Левин Голле во время презентации полугодового баланса.
Он добавил, что общее сокращение рабочей силы примерно соответствует "естественным колебаниям" в течение двух лет, отметив, что только в этом году сократят 1,5 тысячи административных рабочих мест.
"В будущем мы должны достичь большего количества железнодорожных путей с меньшим количеством людей", – сказал Голле.
По его словам, оцифровка и автоматизация помогут осуществлять административные процессы, для чего требуется меньшее количество работников.
Государственный железнодорожный оператор также имеет проблемы с несвоевременным прибытием поездов и падением количества пассажиров.
Недавно Deutsche Bahn заблаговременно признал, что не достигнет установленного на этот год целевого показателя своевременного прибытия поездов.
Железная дорога объясняет ситуацию частыми забастовками, ремонтами и модернизацией инфраструктуры и экстремальными погодными явлениями, которые также стали существенным фактором – особенно в июне.
Напомним, недавно почти на полгода закрыли для движения один из самых насыщенных участков немецкой железной дороги – от Франкфурта до Мангейма. Следующие пять месяцев там будут проводить масштабные модернизационные работы.