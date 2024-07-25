ЄС подав до суду на Німеччину та Італію за дискримінацію мобільних працівників

Єврокомісія заявила, що вирішила звернутися до Суду ЄС з позовом проти Німеччини та Італії через практику, яка, на її думку, є дискримінаційною щодо мобільних працівників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

В обох країнах в останні роки запровадили схеми сімейної допомоги, яка була меншою для одних груп працівників, ніж для інших.

В Італії працівники повинні проживати в країні щонайменше два роки, щоб мати право на допомогу, водночас у Німеччині її розмір менший для працівників, які мають дітей, що проживають в країнах Євросоюзу, де вартість життя є нижчою.

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У свой заяві Єврокомісія наголосила, що один з основоположних принципів ЄС полягає в тому, що до людей ставляться однаково, без будь-якої різниці щодо національності.

"Дотримуючись цього базового принципу, мобільні працівники ЄС, які так само роблять внески в систему соціального забезпечення та платять такі ж податки, як і місцеві працівники, мають право на ті ж самі соцвиплати", – йдеться в заяві.

Раніше голова німецького об'єднання роботодавців Райнер Дульгер заявив, що не підтримує пропозицію німецького уряду щодо податкових пільг для іноземних кваліфікованих працівників.

У Німеччині з 1 червня набула чинності схема Chancenkarte ("Карта можливостей"), яка дозволяє кваліфікованим працівникам з країн, що не входять до Європейського Союзу, приїжджати в пошуках роботи.

Перед тим повідомляли, що гостра нестача кваліфікованих кадрів загрожує стабільності життєво важливих галузей промисловості в Німеччині.