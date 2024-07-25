В Германии арестовали двух россиян, подозреваемых в финансировании ИГИЛ

Правоохранители Германии арестовали граждан России Абдулрашита Д. и Сурхо З., которым объявили подозрение в содействии деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом в четверг, 25 июля, сообщила Федеральная прокуратура Германии, пишет "Европейская правда".

Задержанных россиян обвиняют в поддержке и финансировании ИГИЛ, признанного в Германии террористическим объединением, а также в членстве в связанной с террористами преступной организации.

Подозреваемых арестовали в земле Шлезвиг-Гольштейн и в городе Гамбург. Немецкая полиция также провела обыски по разным адресам в федеральных землях Берлин, Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн и Саксония.

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Согласно материалам дела, Абдулрашит Д. и Сурхо З. в начале лета 2022 года присоединились к преступной организации, которая собирала в Германии и других европейских странах средства для финансирования ИГИЛ.

Собранные деньги передавали одному из членов ИГИЛ, они преимущественно шли для поддержки заключенных участников террористической группировки и их жен.

Абдулрашит Д., утверждает прокуратура Германии, отвечал за организацию сбора средств и был участником чата, где решались организационные вопросы. В апреле 2023 года он передал Сурхо З. около 12 тысяч евро для ИГИЛ.

Всего под руководством Абдулрашита Д. в пользу террористов собрали около 25 тысяч евро, утверждает немецкая прокуратура.

В 2021 году Германия впервые посадила члена ИГИЛ за причастность к геноциду и преступлениям против человечности, совершенных против езидов в Ираке и Сирии, в частности убийство пятилетней девочки.

Его жене присудили 15 лет лишения свободы.