Ізраїль попередив Францію про загрозу теракту з боку Ірану під час Олімпіади

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у листі до французького візаві Стефана Сежурне попередив про можливість теракту, інспірованого Іраном, під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа від 25 липня цитують французькі ЗМІ, зокрема Le Figaro.

У листі Кац заявив французькому колезі про потенційну загрозу терористичних атак проти ізраїльських спортсменів і туристів з боку "іранських терористичних груп та інших терористичних організацій" під час Олімпіади в Парижі.

"Дехто прагне зашкодити святкуванню цієї радісної події", – ідеться в листі. Інших деталей стосовно терактів не наводиться.

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Напередодні стало відомо, що ізраїльській делегації на Олімпійських іграх в Парижі забезпечують посилену охорону на тлі погроз і закликів виключити Ізраїль з числа учасників через війну з терористами ХАМАС у секторі Гази.

Крім того, з міркувань безпеки церемонію вшанування пам'яті ізраїльських спортсменів, загиблих під час теракту в Мюнхені у 1972 році, перенесли з мерії Парижа до посольства Ізраїлю.

Це доповнило безпрецедентні заходи безпеки у французькій столиці на тлі проведення масштабних спортивних змагань цього літа.