Израиль предупредил Францию об угрозе теракта со стороны Ирана во время Олимпиады

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в письме к французскому визави Стефану Сежурне предупредил о возможности теракта, инспирированного Ираном, во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма от 25 июля цитируют французские СМИ, в частности Le Figaro.

В письме Кац заявил французскому коллеге о потенциальной угрозе террористических атак против израильских спортсменов и туристов со стороны "иранских террористических групп и других террористических организаций" во время Олимпиады в Париже.

"Некоторые стремятся помешать празднованию этого радостного события", – говорится в письме. Других деталей относительно терактов не приводится.

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Накануне стало известно, что израильской делегации на Олимпийских играх в Париже обеспечивают усиленную охрану на фоне угроз и призывов исключить Израиль из числа участников из-за войны с террористами ХАМАС в секторе Газа.

Кроме того, из соображений безопасности церемонию чествования памяти израильских спортсменов, погибших во время теракта в Мюнхене в 1972 году, перенесли из мэрии Парижа в посольство Израиля.

Это дополнило беспрецедентные меры безопасности во французской столице на фоне проведения масштабных спортивных соревнований этим летом.