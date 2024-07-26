Харрис заявила премьеру Израиля, что "не собирается молчать" о положении жителей Газы

Вице-президент США и вероятный кандидат в президенты от демократов Камала Харрис на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху жестко призвала его к шагам, которые уменьшат страдания гражданского населения в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

После встречи с Нетаньяху с глазу на глаз в четверг Харрис заявила в телевизионном обращении, что войне в секторе Газа "пора завершиться".

"Мы не можем позволить себе молчать об этих страданиях, и я не собираюсь молчать", – сказала Камала Харрис.

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Тональность ее заявлений отметили как очень острую и как сигнал о том, что в случае победы Харрис на выборах она может быть жестче в отношениях с Израилем, чем Джо Байден.

Байден во время своей встречи с Нетаньяху призвал его работать над устранением последних препятствий для перемирия и для поступления гуманитарной помощи.

В США считают, что Израиль и верхушка ХАМАС очень близки к договоренности об остановке боевых действий на 6 недель в обмен на освобождение боевиками части заложников, в частности женщин, людей пожилого возраста и тех, которые нуждаются в медицинской помощи.

"В переговорах были обнадеживающие сдвиги, и, как я только что говорила премьеру Биньямину Нетаньяху, пришло время наконец заключить это соглашение", – сказала Харрис.

После встречи с Харрис израильский премьер встретится также с Дональдом Трампом в его имении во Флориде.

Эмоции вокруг войны Израиля и ХАМАС после начала масштабной операции Израиля против боевиков в секторе Газа в ответ на их набег 7 октября вызвали раскол в рядах демократов, поскольку часть сторонников партии имеют пропалестинские настроения.

Однако и отношения между Байденом и Нетаньяху считаются напряженными. Недавно израильский премьер спровоцировал кризис, опубликовав видео, в котором он резко раскритиковал правительство США за задержку поставок оружия.