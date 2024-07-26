У Литві розглядають плани масової евакуації цивільних у разі військового сценарію

У Литві міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте та представники Міноборони, Міністерства транспорту та комунікацій, Національного центру управління в кризових ситуаціях та інших установ обговорили питання масової евакуації населення у разі військового сценарію.

Про це повідомила пресслужба МВС Литви, пише "Європейська правда".

Відомства узгодили свої обов'язки та завдання щодо підготовки до евакуації населення, а від муніципалітетів наразі очікуються конкретні дані про можливості та потреби.

Як зазначено, на початку липня МВС звернулося до муніципалітетів з планом евакуації та попросило їх протягом 1,5 місяців оцінити свої можливості та потреби для її реалізації.

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Після того як план евакуації буде доопрацьований, нова редакція опису порядку організації евакуації населення буде затверджена постановою уряду.

Концепція також буде протестована під час національних навчань з цивільного захисту.

Раніше стало відомо, що Литва планує провести загальнонаціональні навчання з евакуації населення з метою підвищення готовності країни до надзвичайних ситуацій.

Також в адміністрації литовського президента не виключили, що через будівництво нових полігонів жителів деяких муніципалітетів доведеться переселити.