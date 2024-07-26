У Литві розглядають плани масової евакуації цивільних у разі військового сценарію
У Литві міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте та представники Міноборони, Міністерства транспорту та комунікацій, Національного центру управління в кризових ситуаціях та інших установ обговорили питання масової евакуації населення у разі військового сценарію.
Про це повідомила пресслужба МВС Литви, пише "Європейська правда".
Відомства узгодили свої обов'язки та завдання щодо підготовки до евакуації населення, а від муніципалітетів наразі очікуються конкретні дані про можливості та потреби.
Як зазначено, на початку липня МВС звернулося до муніципалітетів з планом евакуації та попросило їх протягом 1,5 місяців оцінити свої можливості та потреби для її реалізації.
Після того як план евакуації буде доопрацьований, нова редакція опису порядку організації евакуації населення буде затверджена постановою уряду.
Концепція також буде протестована під час національних навчань з цивільного захисту.
Раніше стало відомо, що Литва планує провести загальнонаціональні навчання з евакуації населення з метою підвищення готовності країни до надзвичайних ситуацій.
Також в адміністрації литовського президента не виключили, що через будівництво нових полігонів жителів деяких муніципалітетів доведеться переселити.