В Литве рассматривают планы массовой эвакуации гражданских в случае военного сценария

В Литве министр внутренних дел Агне Билотайте и представители Минобороны, Министерства транспорта и коммуникаций, Национального центра управления в кризисных ситуациях и других учреждений обсудили вопросы массовой эвакуации населения в случае военного сценария.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Литвы, пишет "Европейская правда".

Ведомства согласовали свои обязанности и задачи по подготовке к эвакуации населения, а от муниципалитетов пока ожидаются конкретные данные о возможностях и потребностях.

Как указано, в начале июля МВД обратилось к муниципалитетам с планом эвакуации и попросило их в течение 1,5 месяцев оценить свои возможности и потребности для ее реализации.

Реклама:

После того как план эвакуации будет доработан, новая редакция описания порядка организации эвакуации населения будет утверждена постановлением правительства.

Концепция также будет протестирована во время национальных учений по гражданской защите.

Ранее стало известно, что Литва планирует провести общенациональные учения по эвакуации населения с целью повышения готовности страны к чрезвычайным ситуациям.

Также в администрации литовского президента не исключили, что из-за строительства новых полигонов жителей некоторых муниципалитетов придется переселить.