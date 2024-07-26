В Сербии перевернулся автобус с мигрантами: десятки пострадавших

В пятницу на юго-западе Сербии перевернулся микроавтобус, перевозивший около 50 мигрантов, в результате чего более 30 человек пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Инцидент произошел на дороге между восточным городом Пирот, вблизи границы с Болгарией, и городом Ниш на юге Сербии.

Других подробностей пока нет, и сербская полиция не сделала официального заявления.

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Согласно информации РТС, 22 человека были доставлены в Центр неотложной помощи. Угрозы их жизни нет.

Еще 17 человек госпитализировали в больницу Пирота. Двое из них находятся в реанимации.

Сербия лежит на так называемом балканском сухопутном маршруте, который используют мигранты, чтобы попасть в Западную Европу.

Мигранты прибывают в Сербию из Болгарии или Северной Македонии, а затем направляются на север и запад, в Венгрию или Хорватию.

Ранее сообщалось, что шестерым чиновникам в Италии предъявили обвинения через 18 месяцев после того, как в Средиземном море затонула лодка с беженцами, в результате чего, как полагают, погибли по меньшей мере 94 человека.

По свидетельствам выживших, перегруженное судно перевернулось во время резкого маневра, когда берег был уже в пределах видимости. Среди пассажиров до сих пор есть лица, которые считаются пропавшими без вести.

В июне итальянская береговая охрана нашла 34 тела жертв кораблекрушения, произошедшего в Ионическом море у южного побережья Италии.

Выжившие сообщили, что моторная лодка загорелась и перевернулась у итальянского побережья, примерно через восемь дней после отплытия из Турции с примерно 75 людьми из Ирана, Сирии и Ирака на борту. Одиннадцати из выживших оказывали помощь на берегу.