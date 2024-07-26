Парламент Болгарії зробив перший крок для запровадження євро

Болгарські Народні збори (парламент) у п’ятницю, 26 липня, в першому читанні ухвалили урядовий законопроєкт про запровадження євро в Болгарії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Законопроєкт про вступ Болгарії в єврозону підтримали 114 депутатів блоку ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" та Руху за права і свободи, а також 10 незалежних депутатів.

Документ регулює принципи, правила та процедури запровадження євро в Болгарії, а також визначає строки введення цієї валюти.

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Згідно з ним, протягом першого місяця після вступу Болгарії в єврозону будуть паралельно використовуватись болгарський лев і євро. А протягом перших шести місяців банкноти та монети болгарського лева можна буде безкоштовно обміняти на євро.

Депутати мають три дні, щоб подати пропозиції між двома читаннями закону.

Перед цим більшість у болгарських Народних зборах також підтримала проєкт рішення, який вимагає від Міністерства фінансів спільно з Болгарським національним банком прискорити підготовку до запровадження євро в країні.

Болгарія планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність, яка триває і досі.

Нині влада країни орієнтується на 1 липня 2025-го як найбільш імовірну дату приєднання до єврозони.