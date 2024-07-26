Парламент Болгарии сделал первый шаг для введения евро

Болгарское Народное собрание (парламент) в пятницу, 26 июля, в первом чтении приняло правительственный законопроект о введении евро в Болгарии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Законопроект о вступлении Болгарии в еврозону поддержали 114 депутатов блока ГЕРБ-СДС, "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" и Движения за права и свободы, а также 10 независимых депутатов.

Документ регулирует принципы, правила и процедуры введения евро в Болгарии, а также определяет сроки введения этой валюты.

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Согласно ему, в течение первого месяца после вступления Болгарии в еврозону будут параллельно использоваться болгарский лев и евро. А в течение первых шести месяцев банкноты и монеты болгарского лева можно будет бесплатно обменять на евро.

Депутаты имеют три дня, чтобы подать предложения между двумя чтениями закона.

Перед этим большинство в болгарском Народном собрании также поддержало проект решения, который требует от Министерства финансов совместно с Болгарским национальным банком ускорить подготовку к введению евро в стране.

Болгария планировала ввести евро с 1 января 2024 года, но помешала политическая нестабильность, которая продолжается до сих пор.

Сейчас власти страны ориентируются на 1 июля 2025-го как наиболее вероятную дату присоединения к еврозоне.