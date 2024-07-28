У Франції усунули наслідки диверсії на залізниці, відновлюють нормальний рух поїздів

Французька компанія-оператор залізниці SCNF у неділю, 28 липня, оголосила про завершення ремонтних робіт на трьох високошвидкісних лініях, які постраждали в результаті диверсії.

Про це йдеться в пресрелізі SCNF, який цитує "Європейська правда".

Перевізник заявив, що роботи на об'єктах, які постраждали від актів диверсії, завершили близько 4-ої ранку в неділю "Завдяки винятковим зусиллям" співробітників, "які невтомно працювали з ранку п'ятниці".

"Етапи випробувань були завершені, і тепер лінії можуть використовуватися в звичайному режимі", – додали в SCNF.

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Там уточнили, що на одній із постраждалих ліній планують відновити рух у нормальному режимі вже протягом дня, а на решті – з понеділка.

Нагадаємо, вранці 26 липня – у перший день Олімпіади, яку приймає Франція, – сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень на трьох гілках.

Голова французького уряду Габріель Атталь заявив, що йдеться про цілеспрямовану диверсію. А очільник Міністерства внутрішніх справ Жеральд Дарманен не виключив, що до інциденту причетні іноземні держави.