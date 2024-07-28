Во Франции устранили последствия диверсии на железной дороге, восстанавливают нормальное движение

Французская компания-оператор железной дороги SCNF в воскресенье, 28 июля, объявила о завершении ремонтных работ на трех высокоскоростных линиях, пострадавших в результате диверсии.

Об этом говорится в пресс-релизе SCNF, который цитирует "Европейская правда".

Перевозчик заявил, что работы на объектах, пострадавших от актов диверсии, завершили около 4-х утра в воскресенье "благодаря исключительным усилиям" сотрудников, "которые неутомимо работали с утра пятницы".

"Этапы испытаний были завершены, и теперь линии могут использоваться в обычном режиме", – добавили в SCNF.

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Там уточнили, что на одной из пострадавших линий планируют восстановить движение в нормальном режиме уже в течение дня, а на остальных – с понедельника.

Напомним, утром 26 июля – в первый день Олимпиады, которую принимает Франция, – сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться. Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений на трех ветках.

Глава французского правительства Габриэль Атталь заявил, что речь идет о целенаправленной диверсии. А глава Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен не исключил, что к инциденту причастны иностранные государства.