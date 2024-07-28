Во время попытки пересечь Ла-Манш погиб мигрант

При попытке пересечь пролив Ла-Манш и попасть в Великобританию в ночь на воскресенье, 28 июля, погиб один мигрант.

Об этом сообщила французская морская префектура Ла-Манша и Северного моря, пишет "Европейская правда".

Французские спасательные службы получили сообщение об отплытии лодки с мигрантами от побережья Кале и отправили на место патрульное судно жандармерии и Береговой охраны французской таможни.

"Около 05:30 лодка (с мигрантами. – Ред.), которая была полностью нагружена, попала в затруднительное положение, и некоторые люди на борту попросили о помощи", – говорится в сообщении.

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Французские лодки подобрали в общей сложности 35 человек. Одну из них без признаков сознания эвакуировали в больницу, но там констатировали ее смерть. Остальных эвакуированных доставили в порт Кале, где оказали первую помощь.

На борту лодки с мигрантами находились еще около 40 человек.

"Учитывая риски падения людей за борт или получения травм в случае принудительного вмешательства, было принято решение позволить другим людям, которые находились на судне, продолжить свой путь", – пояснили во французских властях.

В воскресенье стало известно о седьмой с начала июля жертве при попытке пересечь Ла-Манш – пролива, который отделяет континентальную Европу от Великобритании.

Новое правительство Британии во главе с Киром Стармером планирует направить дополнительные расходы на внешнюю помощь на меры, которые будут поощрять людей оставаться в своих странах, а не мигрировать в Великобританию.