При спробі перетнути Ла-Манш на човні загинули 4 мігрантів
Четверо мігрантів загинули при спробі перетнути Ла-Манш на надувному човні з Франції до Великої Британії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Згідно із заявою місцевої префектури, трагедія сталася після того, як судно із мігрантами перекинулося й отримало пробоїну біля узбережжя Булонь-сюр-Мер на півночі Франції.
Водночас 63 людини врятувала французька берегова охорона.
Префектура заявила, що патрульний катер ВМС Франції помітив переповнений човен рано вранці в п'ятницю, коли воно дрейфувало біля французького узбережжя, через що кілька осіб опинилися у воді, а інші чіплялися за розбите судно.
До пошуків долучилися кораблі ВМС, рибальське судно та гелікоптер ВМС. Тих, хто вижив, доставили на берег в Булоні, де їм надали медичну допомогу й тимчасовий притулок, йдеться в повідомленні.
Повідомляли, що кількість шукачів притулку, які потрапили до Великої Британії на малих човнах через протоку Ла-Манш 18 червня, сягнула максимуму з листопада 2022 року.
Пізніше французька влада заявила, що понад 150 мігрантів, які намагалися дістатися Великої Британії, були врятовані з перевантажених човнів у Па-де-Кале і повернуті до Франції.
Днями новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що відмовляється від суперечливого плану консерваторів щодо депортації шукачів притулку до Руанди.
Центральним елементом імміграційної політики консерваторів був план депортації шукачів притулку з Британії до Руанди, який має стримувати мігрантів, однак він так і не набув чинності.
Своєю чергою Лейбористська партія замість депортації до Руанди пропонує створити Командування прикордонної безпеки, яке об'єднає співробітників поліції, внутрішньої розвідки і прокуратури для співпраці з міжнародними організаціями з метою припинення незаконного перетину мігрантами кордону.