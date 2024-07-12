При спробі перетнути Ла-Манш на човні загинули 4 мігрантів

Четверо мігрантів загинули при спробі перетнути Ла-Манш на надувному човні з Франції до Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Згідно із заявою місцевої префектури, трагедія сталася після того, як судно із мігрантами перекинулося й отримало пробоїну біля узбережжя Булонь-сюр-Мер на півночі Франції.

Водночас 63 людини врятувала французька берегова охорона.

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Префектура заявила, що патрульний катер ВМС Франції помітив переповнений човен рано вранці в п'ятницю, коли воно дрейфувало біля французького узбережжя, через що кілька осіб опинилися у воді, а інші чіплялися за розбите судно.

До пошуків долучилися кораблі ВМС, рибальське судно та гелікоптер ВМС. Тих, хто вижив, доставили на берег в Булоні, де їм надали медичну допомогу й тимчасовий притулок, йдеться в повідомленні.

Повідомляли, що кількість шукачів притулку, які потрапили до Великої Британії на малих човнах через протоку Ла-Манш 18 червня, сягнула максимуму з листопада 2022 року.

Пізніше французька влада заявила, що понад 150 мігрантів, які намагалися дістатися Великої Британії, були врятовані з перевантажених човнів у Па-де-Кале і повернуті до Франції.

Днями новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що відмовляється від суперечливого плану консерваторів щодо депортації шукачів притулку до Руанди.

Центральним елементом імміграційної політики консерваторів був план депортації шукачів притулку з Британії до Руанди, який має стримувати мігрантів, однак він так і не набув чинності.

Своєю чергою Лейбористська партія замість депортації до Руанди пропонує створити Командування прикордонної безпеки, яке об'єднає співробітників поліції, внутрішньої розвідки і прокуратури для співпраці з міжнародними організаціями з метою припинення незаконного перетину мігрантами кордону.