FT: Дипломатична служба ЄС запроваджує заходи економії через урізаний бюджет

Дипломатам Європейського Союзу сказали відмовитися від запланованих поїздок, скасувати вечірки та відкласти роботу із посилення безпеки їхніх резиденцій через перевиконання бюджету Європейської служби зовнішніх справ – зовнішньополітичного відомства ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Financial Times.

За словами п’ятьох співрозмовників FT, Європейська служба зовнішніх справ ЄС змушена скоротити 43 мільйони євро витрат, або майже 5% запланованого бюджету, через цьогорічне перевищення бюджету.

Згідно з правилами поточного семирічного бюджету ЄС, усі його відомства повинні утримувати щорічне зростання витрат, не пов'язаних із виплатою заробітної плати, в межах 2%. Перевитрати зовнішньополітичної служби Євросоюзу в абсолютному вираженні виявились найбільшими.

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Наразі у службі шукають кроки, які дозволять закрити дефіцит бюджету. Представник відомства заявив, що там скоротили "всі можливі витрати" і вдвічі зменшили бюджети 145 закордонних представництв, "незважаючи на руйнівний вплив на нашу глобальну діяльність".

Співрозмовники FT кажуть, що скорочення вже призвели до скасування деяких заходів – зокрема щорічного прийняття в Генасамблеї ООН.

Дипломати ЄС вказують і на проблеми через скорочення бюджету. Близько 50 з 145 дипломатичних місій мають критичні проблеми з безпекою, але грошей на оновлення замків, заґратованих вікон чи встановлення камер немає.

А деякі резиденції послів Євросоюзу непридатні для проживання, тож посли за власний кошт орендують житло.

Як зазначає FT, генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно ще в березні попередив, що відомство "вкрай недофінансоване" і його бюджет у понад 880 мільйонів євро на рік не відповідає рівню інфляції.

Раніше цього тижня, нагадаємо, в ЄС ініціювали процедуру надмірного дефіциту бюджету проти семи країн-членів після засідання Ради Євросоюзу у п'ятницю.