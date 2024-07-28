FT: Дипломатическая служба ЕС вводит меры экономии из-за урезанного бюджета

Дипломатам Европейского Союза сказали отказаться от запланированных поездок, отменить вечеринки и отложить работу по усилению безопасности их резиденций из-за перевыполнения бюджета Европейской службы внешних дел – внешнеполитического ведомства ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Financial Times.

По словам пяти собеседников FT, Европейская служба внешних дел ЕС вынуждена сократить 43 миллиона евро расходов, или почти 5% запланированного бюджета, из-за нынешнего превышения бюджета.

Согласно правилам текущего семилетнего бюджета ЕС, все его ведомства должны удерживать ежегодный рост расходов, не связанных с выплатой заработной платы, в пределах 2%. Перерасходы внешнеполитической службы Евросоюза в абсолютном выражении оказались самыми большими.

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Сейчас в службе ищут шаги, которые позволят закрыть дефицит бюджета. Представитель ведомства заявил, что там сократили "все возможные расходы" и вдвое уменьшили бюджеты 145 зарубежных представительств, "несмотря на разрушительное влияние на нашу глобальную деятельность".

Собеседники FT говорят, что сокращения уже привели к отмене некоторых мероприятий – в частности ежегодного принятия в Генассамблее ООН.

Дипломаты ЕС указывают и на проблемы из-за сокращения бюджета. Около 50 из 145 дипломатических миссий имеют критические проблемы с безопасностью, но денег на обновление замков, зарешеченных окон или установку камер нет.

А некоторые резиденции послов Евросоюза непригодны для проживания, поэтому послы за свой счет арендуют жилье.

Как отмечает FT, генеральный секретарь Европейской службы внешних дел Стефано Саннино еще в марте предупредил, что ведомство "крайне недофинансировано" и его бюджет в более 880 миллионов евро в год не соответствует уровню инфляции.

Ранее на этой неделе, напомним, в ЕС инициировали процедуру чрезмерного дефицита бюджета против семи стран-членов после заседания Совета Евросоюза в пятницу.