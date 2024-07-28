У Франції затримали 15-річного підлітка, який погрожував президенту Ізраїлю

15-річного підлітка з міста Іврі-сюр-Сен на півночі Франції затримали через погрози президенту Ізраїлю Іцхаку Герцогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Юнака підозрюють у тому, що він розмістив повідомлення в X (Twitter) з погрозами на адресу президента Ізраїлю, який перебував у Франції на церемонії відкриття Олімпійських ігор.

На французькій урядовій платформі для скарг на незаконний контент Pharos 22 липня розмістили скаргу на користувача X (Twitter). Він відреагував на приїзд Іцхака Герцога у Францію словами "Напад із жалості".

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Позаяк користувач X (Twitter) вказав, що перебуває у Іврі-сюр-Сені, антитерористичний підрозділ судової поліції департаменту Валь-де-Марн взявся за розслідування погроз.

Розслідування дозволило встановити особу 15-річного підозрюваного, який живе з батьками в Іврі-сюр-Сен, але на момент проведення слідчих дій перебував на канікулах в Ізері, що на сході Франції.

Юнака в суботу затримали й арештували. Як покарання його зобов’яжують прослухати курс про цінності Французької Республіки.

Раніше цього тижня служби безпеки в аеропорту Парижа затримали ізраїльську делегацію на чолі з президентом Іцхаком Герцогом на 40 хвилин у літаку через потенційну загрозу безпеці.

Крім того, ізраїльській делегації на Олімпійських іграх в Парижі забезпечують посилену охорону на тлі погроз і закликів виключити Ізраїль з числа учасників через війну з терористами ХАМАС у секторі Гази.