Во Франции задержали 15-летнего подростка, который угрожал президенту Израиля

15-летнего подростка из города Иври-сюр-Сен на севере Франции задержали за угрозы президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Юношу подозревают в том, что он разместил сообщение в X (Twitter) с угрозами в адрес президента Израиля, который находился во Франции на церемонии открытия Олимпийских игр.

На французской правительственной платформе для жалоб на незаконный контент Pharos 22 июля разместили жалобу на пользователя X (Twitter). Он отреагировал на приезд Ицхака Герцога во Францию словами "Нападение из жалости".

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Поскольку пользователь X (Twitter) указал, что находится в Иври-сюр-Сене, антитеррористическое подразделение судебной полиции департамента Валь-де-Марн взялось за расследование угроз.

Расследование позволило установить личность 15-летнего подозреваемого, который живет с родителями в Иври-сюр-Сен, но на момент проведения следственных действий находился на каникулах в Изере, что на востоке Франции.

Юношу в субботу задержали и арестовали. В качестве наказания его обязывают прослушать курс о ценностях Французской Республики.

Ранее на этой неделе службы безопасности в аэропорту Парижа задержали израильскую делегацию во главе с президентом Ицхаком Герцогом на 40 минут в самолете из-за потенциальной угрозы безопасности.

Кроме того, израильской делегации на Олимпийских играх в Париже обеспечивают усиленную охрану на фоне угроз и призывов исключить Израиль из числа участников из-за войны с террористами ХАМАС в секторе Газа.