У Франції почали розслідування через погрози ізраїльським олімпійцям
Прокуратура Франції розпочала розслідування за фактом погроз смерті трьом ізраїльським спортсменам після того, як на адресу олімпійської делегації Ізраїлю надіслали відповідні електронні листи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
За дорученням міністра внутрішніх справ Парижа Жеральда Дарманена розслідуванням інциденту займатиметься національний орган по боротьбі з ненавистю в Інтернеті, пояснили в прокуратурі Парижа.
Наразі слідство не встановило жодного зв'язку між погрозами та Іраном або іншою іноземною державою. Також немає зв'язку між інцидентом і незаконним витоком приватних даних ізраїльських спортсменів, про який стало відомо напередодні.
У четвер Ізраїль попередив Францію про потенційні загрози з боку підтримуваних Іраном угруповань проти ізраїльських спортсменів і туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.
Французька поліція надає ізраїльським спортсменам цілодобову особисту охорону в Олімпійському селищі і під час поїздок на олімпійські об'єкти.
Франція розгорнула широкомасштабну операцію для охорони Олімпіади, залучивши до неї близько 18 тисяч військовослужбовців на додаток до регулярної поліції.