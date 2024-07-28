Во Франции начали расследование из-за угроз израильским олимпийцам

Прокуратура Франции начала расследование по факту угроз смерти трем израильским спортсменам после того, как в адрес олимпийской делегации Израиля прислали соответствующие электронные письма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По поручению министра внутренних дел Парижа Жеральда Дарманена расследованием инцидента будет заниматься национальный орган по борьбе с ненавистью в Интернете, пояснили в прокуратуре Парижа.

Сейчас следствие не установило никакой связи между угрозами и Ираном или другим иностранным государством. Также нет связи между инцидентом и незаконной утечкой частных данных израильских спортсменов, о которой стало известно накануне.

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В четверг Израиль предупредил Францию о потенциальных угрозах со стороны поддерживаемых Ираном группировок против израильских спортсменов и туристов во время Олимпийских игр в Париже.

Французская полиция предоставляет израильским спортсменам круглосуточную личную охрану в Олимпийской деревне и во время поездок на олимпийские объекты.

Франция развернула широкомасштабную операцию для охраны Олимпиады, привлекая к ней около 18 тысяч военнослужащих в дополнение к регулярной полиции.