В Латвии из-за урагана, прошедшего в воскресенье вечером и в понедельник утром, на значительной территории страны повалены деревья, оборваны провода и затоплены улицы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

В центральных районах Латвии выпал рекордный объем осадков. Без электричества остались около 30 тысяч клиентов Sadales tīkls.

фото: vivi.lv

Спасатели получили около 600 вызовов. Чаще всего им приходилось расчищать от поваленных деревьев и веток проезжие части дорог.

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Перекрыто или ограничено движение на нескольких шоссе, нарушено движение поездов и самолетов.

Рижская дума рекомендовала рижанам в понедельник оставаться дома – утром из-за затопленных улиц и поваленных деревьев на многих маршрутах общественного транспорта внесены изменения, также наблюдаются помехи в движении.

Из-за бури и ее последствий по всей Латвии задерживается доставка прессы и посылок Latvijas pasts. Также могут быть отменены автобусные межрегиональные рейсы.

Напомним, на днях семь самолетов не могли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за сильного дождя.

А Австрия пострадала от непогоды со 190 тысячами молний за день.