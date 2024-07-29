Эстония отправила на латвийско-белорусскую границу команду полицейских

В понедельник, 29 июля, в Латвию отправилась группа эстонских полицейских, чтобы помочь соседям в борьбе с участившимися в последнее время попытками нелегальной иммиграции на латвийско-белорусской границе.

Об этом сообщает польский вещатель ERR, пишет "Европейская правда".

За первые три недели июля латвийская пограничная охрана остановила 730 попыток нелегального проникновения в страну.

На прошлой неделе пограничная охрана Латвии обратилась за помощью к Эстонии, и в понедельник Департамент полиции и пограничной охраны направил команду полицейских из 11 человек, которые со вторника начнут патрулирование латвийско-белорусской границы.

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Основная задача эстонских полицейских – участие в наземном патрулировании. В состав команды входит кинолог с собакой.

Также у подразделения есть возможность патрулировать границу с помощью дронов.

Команда будет работать в Латвии в течение двух недель, после чего ее сменит вторая ротация.

Последний раз эстонское подразделение PPA ESTPOL8 оказывало поддержку Латвии осенью прошлого года, когда также помогало в охране латвийско-белорусской границы.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Также глава польского правительства Дональд Туск сообщал, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.