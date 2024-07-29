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Спецпредставниця США з питань відбудови України прибула до Києва

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Новини — Понеділок, 29 липня 2024, 13:38 — Христина Бондарєва

До Києва у понеділок прибула спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Брінк привітала Пріцкер з поверненням до української столиці.

"Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС", – наголосила посол.

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Пріцкер була в Києві у супроводі бізнес-делегації у січні цього року.

Повноваження призначеної торік у вересні Пріцкер охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

Читайте також інтерв'ю Пріцкер "Європейській правді": "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ".

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