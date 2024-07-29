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Спецпредставительница США по вопросам восстановления Украины прибыла в Киев

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Новости — Понедельник, 29 июля 2024, 13:38 — Кристина Бондарева

В Киев в понедельник прибыла спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Бринк поздравила Прицкер с возвращением в украинскую столицу.

"Вместе с руководителями компаний Amentum, Clayco Inc и Westinghouse Nuclear мы стремимся помочь Украине строить собственное будущее. Прозрачная бизнес-среда и сильное верховенство права являются ключом к восстановлению Украины и ее пути в ЕС", – подчеркнула посол.

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Прицкер была в Киеве в сопровождении бизнес-делегации в январе этого года.

Полномочия назначенной в сентябре прошлого года Прицкер  охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Читайте также интервью Прицкер "Европейской правде": "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам".


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