Спецпредставительница США по вопросам восстановления Украины прибыла в Киев

В Киев в понедельник прибыла спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Бринк поздравила Прицкер с возвращением в украинскую столицу.

"Вместе с руководителями компаний Amentum, Clayco Inc и Westinghouse Nuclear мы стремимся помочь Украине строить собственное будущее. Прозрачная бизнес-среда и сильное верховенство права являются ключом к восстановлению Украины и ее пути в ЕС", – подчеркнула посол.

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З поверненням до Києва, @SpecRepUkraine! Разом з керівниками компаній @amentum_corp, @bobclarkbeyond та @WECNuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС. pic.twitter.com/GQIAipBQEO – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 29, 2024

Прицкер была в Киеве в сопровождении бизнес-делегации в январе этого года.

Полномочия назначенной в сентябре прошлого года Прицкер охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

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