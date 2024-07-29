Вже шість кандидатів претендують на лідерство у Консервативній партії Британії

Колишня британська міністерка у справах бізнесу Кемі Баденок у неділю висунула свою кандидатуру на посаду лідера опозиційної Консервативної партії, що робить її шостим кандидатом на заміну Ріші Сунаку, який йде у відставку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сунак подав у відставку після найгіршого за всю історію партії результату на виборах на початку цього місяця, але заявив, що залишиться виконувачем обов'язки лідера, поки не буде обрано наступника.

Баденок у статті для понеділкового випуску The Times заявила, що консерватори "заслужили на поразку" на виборах 4 липня і що в уряді партія була занадто лівою.

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"Ми говорили праворуч, але керували ліворуч. Громадськість відчувала, що нею маніпулюють", – написала вона.

"Справжнє лідерство встановлює засноване на принципах бачення того, куди вести країну, а потім надихає людей приєднатися до цієї спільної місії", – додала Баденок.

За її словами, британська система надання притулку "фактично відкриває кордони для будь-кого, хто готовий брехати". Вона також вважає, що держава повинна ставити на перше місце британських громадян і зосередитися на вужчому колі завдань, ніж вона взяла на себе після пандемії COVID-19.

Напередодні завершення висування кандидатів у понеділок, іншими кандидатами на посаду лідера Консервативної партії наразі є: колишня міністерка внутрішніх справ Пріті Пател, колишній міністр безпеки Том Тугендхат, колишній міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, колишній міністр праці та пенсій Мел Страйд і колишній міністр імміграції Роберт Дженрік.

Інша колишня міністерка внутрішніх справ, яку розглядали як ймовірного кандидата на посаду лідера, Суелла Браверман, написала в статті для понеділкового випуску Daily Telegraph, що вона не має наміру балотуватися, оскільки її погляди поділяє дуже мало законодавців.

Спочатку обрані законодавці партії звузять коло претендентів до чотирьох кандидатів, які представлять свої аргументи на конференції Консервативної партії, що розпочнеться наприкінці вересня.

Потім кількість кандидатів буде звужена до двох, які будуть висунуті на голосування всіх членів партії.

Ім'я нового лідера буде названо 2 листопада.