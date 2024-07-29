Уже шесть кандидатов претендуют на лидерство в Консервативной партии Британии

Бывшая британская министр по делам бизнеса Кеми Баденок в воскресенье выдвинула свою кандидатуру на пост лидера оппозиционной Консервативной партии, что делает ее шестым кандидатом на замену Риши Сунаку, который уходит в отставку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сунак подал в отставку после худшего за всю историю партии результата на выборах в начале этого месяца, но заявил, что останется исполняющим обязанности лидера, пока не будет избран преемник.

Баденок в статье для понедельничного выпуска The Times заявила, что консерваторы "заслужили поражение" на выборах 4 июля и что в правительстве партия была слишком левой.

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"Мы говорили справа, но руководили слева. Общественность чувствовала, что ею манипулируют", – написала она.

"Настоящее лидерство устанавливает основанное на принципах видение того, куда вести страну, а затем вдохновляет людей присоединиться к этой общей миссии", – добавила Баденок.

По ее словам, британская система предоставления убежища "фактически открывает границы для любого, кто готов врать". Она также считает, что государство должно ставить на первое место британских граждан и сосредоточиться на более узком круге задач, чем оно взяло на себя после пандемии COVID-19.

Накануне завершения выдвижения кандидатов в понедельник, другими кандидатами на пост лидера Консервативной партии сейчас являются: бывший министр внутренних дел Прити Пател, бывший министр безопасности Том Тугендхат, бывший министр иностранных дел Джеймс Клеверли, бывший министр труда и пенсий Мел Страйд и бывший министр иммиграции Роберт Дженрик.

Другой бывший министр внутренних дел, которую рассматривали как вероятного кандидата на пост лидера, Суэлла Браверман, написала в статье для понедельничного выпуска Daily Telegraph, что она не намерена баллотироваться, поскольку ее взгляды разделяет очень мало законодателей.

Сначала избранные законодатели партии сузят круг претендентов до четырех кандидатов, которые представят свои аргументы на конференции Консервативной партии, которая начнется в конце сентября.

Затем количество кандидатов будет сужено до двух, которые будут выдвинуты на голосование всех членов партии.

Имя нового лидера будет названо 2 ноября.