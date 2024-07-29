Хто може стояти за атаками на Олімпіаду і що у відповідь робить Франція

Незважаючи на те, що сама церемонія відкриття Олімпійських ігор у Парижі пройшла без інцидентів, система безпеки у Франції все ж дала збій, коли пропустила масштабну диверсію на залізниці.

Нинішня Олімпіада проходить у безпрецедентних умовах, коли по території Франції пачками затримують ісламістів за планування терактів, а також виявляють завербованих російськими спецслужбами диверсантів.

Про загрози, яким мають протистояти сили безпеки Франції та про те, від кого вони можуть походити, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Олімпіада під загрозою терактів: як Франція захищає змагання від ісламістів та агентів РФ. Далі – стислий її виклад.

П’ятниця, 26 липня, мала запам’ятатись як день відкриття наймасштабніших спортивних змагань. Але паризька Олімпіада стартувала з потужної диверсії.

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За кілька годин до початку церемонії стало відомо про скоординовані зловмисні дії на кількох залізничних лініях Франції.

Диверсії зачепили атлантичну, північну і східну лінії і навіть поставили під загрозу міжнародне сполучення.

Наразі підозрюваних знайти не вдалось.

Національний залізничний оператор SNCF повідомив про "масовану атаку з метою паралізувати мережу".

Спершу міністр транспорту Патріс Вергріт заявив про "скоординовані зловмисні дії", а далі і в.о. прем’єр-міністра Габріель Атталь зазначив, що факти вказують на цілеспрямовану диверсію.

Наразі пишуть, що за масштабну диверсію нібито взяло відповідальність анонімне угруповання радикальних лівих активістів, проте глава МВС Дарманен вказав на можливість іноземної причетності до атаки.

Допоки офіційно не повідомляли, яка саме країна може стояти за диверсією на залізниці. Втім, лише кілька місяців тому європейські спецслужби попереджали – Росія планує диверсії по всьому континенту, зокрема, й на залізниці.

Ще у квітні президент Макрон заявляв, що не має сумніву у тому, що Росія спробує зірвати Олімпіаду.

Про свої побоювання щодо спроб РФ використати Олімпіаду з метою шпигунства чи дискредитації Франції заявляв і очільник МВС Франції.

Російський слід вже виявили в інших інцидентах у Франції, які так чи інакше пов’язані з Олімпіадою.

Опубліковане у червні дослідження показало, що Росія влаштувала дезінформаційну кампанію з метою дискредитувати як Міжнародний олімпійський комітет, так і президента Макрона, і прагне продемонструвати їхню нездатність забезпечити безпеку Ігор.

Створюючи за допомогу штучного інтелекту фейкові ролики, РФ намагалась посіяти страх, щоб відмовити глядачів від відвідування Олімпіади.

До потужних дезінформаційних кампаній згодом додалися й цілком реальні загрози, коли стало відомо про затримання низки росіян, які могли готувати диверсії або теракти.

Але є ще одна загроза, яка стала вже звичною для Франції – ісламістська. Її цього разу "підігріли" події на Близькому Сході.

Оскільки Олімпійські ігри відбуваються у розпал війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС, загрози терактів з боку радикальних ісламістів значно зросли.

Зараз Франція надала цілодобову охорону ізраїльським атлетам як в межах Олімпійського селища, так і поза ним. Ніхто не хоче повторення кривавого теракту під час Олімпіади-1972 у Мюнхені, коли палестинські терористи захопили, а потім вбили команду з Ізраїлю.

Отже, Олімпіада в Парижі вже стикається з найвищим рівнем загроз і різноманітних небезпек.

Вже перші дні змагання виявили прогалини у заходах безпеки. Тож глядачам і учасникам Олімпіади доводиться сподіватися, що нових серйозних інцидентів, а головне – терактів, все ж вдасться уникнути.

Докладніше – у матеріалі Ірини Кутєлєвої Олімпіада під загрозою терактів: як Франція захищає змагання від ісламістів та агентів РФ.