Кто может стоять за атаками на Олимпиаду и что в ответ делает Франция

Несмотря на то, что сама церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла без инцидентов, система безопасности во Франции все же дала сбой, когда пропустила масштабную диверсию на железной дороге.

Нынешняя Олимпиада проходит в беспрецедентных условиях, когда по территории Франции пачками задерживают исламистов за планирование терактов, а также выявляют завербованных российскими спецслужбами диверсантов.

Об угрозах, которым должны противостоять силы безопасности Франции и о том, от кого они могут исходить, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Олимпиада под угрозой терактов: как Франция защищает соревнования от исламистов и агентов РФ. Далее – краткое ее изложение.

Пятница, 26 июля, должна была запомниться как день открытия масштабных спортивных соревнований. Но парижская Олимпиада стартовала с мощной диверсии.

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За несколько часов до начала церемонии стало известно о скоординированных злонамеренных действиях на нескольких железнодорожных линиях Франции.

Диверсии затронули атлантическую, северную и восточную линии и даже поставили под угрозу международное сообщение.

Пока подозреваемых найти не удалось.

Национальный железнодорожный оператор SNCF сообщил о "массированной атаке с целью парализовать сеть".

Сначала министр транспорта Патрис Вергрит заявил о "скоординированных злонамеренных действиях", а дальше и и.о. премьер-министра Габриэль Атталь отметил, что факты указывают на целенаправленную диверсию.

Сейчас пишут, что за масштабную диверсию якобы взяла ответственность анонимная группировка радикальных левых активистов, однако глава МВД Дарманен указал на возможность иностранной причастности к атаке.

Пока официально не сообщали, какая именно страна может стоять за диверсией на железной дороге. Впрочем, всего несколько месяцев назад европейские спецслужбы предупреждали – Россия планирует диверсии по всему континенту, в том числе и на железной дороге.

Еще в апреле президент Макрон заявлял, что не сомневается в том, что Россия попытается сорвать Олимпиаду.

О своих опасениях относительно попыток РФ использовать Олимпиаду с целью шпионажа или дискредитации Франции заявлял и глава МВД Франции.

Российский след уже обнаружили в других инцидентах во Франции, которые так или иначе связаны с Олимпиадой.

Опубликованное в июне исследование показало, что Россия устроила дезинформационную кампанию с целью дискредитировать как Международный олимпийский комитет, так и президента Макрона, и стремится продемонстрировать их неспособность обеспечить безопасность Игр.

Создавая с помощью искусственного интеллекта фейковые ролики, РФ пыталась посеять страх, чтобы отговорить зрителей от посещения Олимпиады.

К мощным дезинформационным кампаниям впоследствии добавились и вполне реальные угрозы, когда стало известно о задержании ряда россиян, которые могли готовить диверсии или теракты.

Но есть еще одна угроза, которая стала уже привычной для Франции – исламистская. Ее на этот раз "подогрели" события на Ближнем Востоке.

Поскольку Олимпийские игры проходят в разгар войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, угрозы терактов со стороны радикальных исламистов значительно возросли.

Сейчас Франция предоставила круглосуточную охрану израильским атлетам как в пределах Олимпийской деревни, так и вне ее. Никто не хочет повторения кровавого теракта во время Олимпиады-1972 в Мюнхене, когда палестинские террористы захватили, а затем убили команду из Израиля.

Итак, Олимпиада в Париже уже сталкивается с самым высоким уровнем угроз и различных опасностей.

Уже первые дни соревнования выявили пробелы в мерах безопасности. Поэтому зрителям и участникам Олимпиады приходится надеяться, что новых серьезных инцидентов, а главное – терактов, все же удастся избежать.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Олимпиада под угрозой терактов: как Франция защищает соревнования от исламистов и агентов РФ.