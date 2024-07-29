Німецькі політики відреагували на вимоги "подруги Путіна" щодо війни РФ проти України

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу у німецькій землі Тюрингія Маріо Фойгт хоче від федерального уряду більшої орієнтованості на дипломатію у контексті війни проти України, але проти втручання "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт у місцеву політику.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Німеччина завжди була дипломатичною державою, і я очікую від федерального уряду більше дипломатичних ініціатив, щоб ми могли знайти рішення", – сказав Фойгт на пресконференції в Ерфурті.

Раніше "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) наголошував, що зробить свою позицію щодо питання війни і миру умовою для можливої участі в уряді. "Ми будемо брати участь лише в уряді землі, який також займатиме чітку позицію у федеральній політиці на користь дипломатії і проти підготовки до війни", – заявила голова BSW Сара Вагенкнехт.

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Співголова BSW в Тюрингії Штеффен Шютц назвав це питання "ядром бренду" партії. "Якщо ми принесемо його в жертву на вівтар політичного бізнесу, то ми не заслуговуємо на переобрання", – сказав він.

Фойгт відкинув втручання Вагенкнехт, але заявив про підтримку дипломатії. "Земельний уряд на чолі з ХДС, звичайно, також виступатиме за дипломатію. Це орієнтир. Я особисто також хочу миру. Але водночас вибори в Тюрингії – це не ті вибори, які повинні це визначати", – сказав він.

"Я очікую, що ми проведемо виборчу кампанію, присвячену конкретним місцевим проблемам жителів Тюрингії, які ми також можемо вирішити тут", – додав він.

Фойгт заявив, що ХДС є "найбільшою партією миру в Європі". Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (ХДС) і він сам були "гарантами того, що позиція Тюрінгії буде почута і в Берліні".

Голова урядової СДПН в Тюрингії та міністр внутрішніх справ Георг Маєр звинуватив Вагенкнехт у шантажі через те, що вона поставила умовою коаліції відмову від подальшої підтримки України у війні проти Росії. "Зовнішня політика не робиться в урядах земель, – сказав він.

"Жодна серйозна партія у федеральному уряді не дозволить шантажувати себе Сарою Вагенкнехт, щоб припинити підтримку демократичної країни, яка зазнала жорстокого вторгнення з боку Росії. Вагенкнехт це знає. Але її турбує не це питання і, звичайно, не Тюрингія, а, як завжди, вона турбується про себе", – сказав Маєр.

Гостра критика пролунала і з боку федерального рівня ХДС. "Кожне регіональне об'єднання ХДС самостійно приймає рішення про коаліції. Але я хочу чітко заявити: напад Росії на Україну є кричущим порушенням міжнародного права і має бути засуджений найрішучішим чином", – заявив депутат від ХДС Гамбурга Крістоф Плосс.

Експерт з питань зовнішньої політики ХДС Родеріх Кізеветтер закликав свою партію не співпрацювати з BSW в землях. "Пані Вагенкнехт чітко дає зрозуміти, що BSW має на меті зробити російські інтереси частиною німецької політики. Одним з цих російських інтересів є підрив вільного демократичного базового порядку, а також розкол і скорочення демократичних партій, таких як ХДС, і, таким чином, втрата їхньої актуальності", – сказав Кізеветтер.

"Для нас, як для ХДС, має бути зрозуміло, що співпраця на будь-якому рівні з цим кремлівським відгалуженням немислима", – сказав він.

BSW суперечить усім цінностям, "які ХДС втілює з часів Аденауера, з його зв'язками із Заходом і чіткою позицією щодо миру в умовах свободи і демократії", – попередив Кізеветтер.

Депутат Європарламенту Денніс Радтке заявив": "BSW є такою ж організацією, що підтримує автократів і диктаторів, як і"Альтернатива для Німеччини". Токсична для свободи і процвітання".

У червні Вагенкнехт закликала Захід підтримати набір ультиматумів глави Росії Владіміра Путіна щодо України.

Детальніше про небезпеку руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.