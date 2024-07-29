Немецкие политики отреагировали на требования "подруги Путина" по войне РФ против Украины

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза в немецкой земле Тюрингия Марио Фойгт хочет от федерального правительства большей ориентированности на дипломатию в контексте войны против Украины, но против вмешательства "подруги Путина" Сары Вагенкнехт в местную политику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Германия всегда была дипломатическим государством, и я ожидаю от федерального правительства больше дипломатических инициатив, чтобы мы могли найти решение", – сказал Фойгт на пресс-конференции в Эрфурте.

Ранее "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) отмечал, что сделает свою позицию по вопросу войны и мира условием для возможного участия в правительстве. "Мы будем участвовать только в правительстве земли, которое также будет занимать четкую позицию в федеральной политике в пользу дипломатии и против подготовки к войне", – заявила председатель BSW Сара Вагенкнехт.

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Сопредседатель BSW в Тюрингии Штеффен Шютц назвал этот вопрос "ядром бренда" партии. "Если мы принесем его в жертву на алтарь политического бизнеса, то мы не заслуживаем переизбрания", – сказал он.

Фойгт отверг вмешательство Вагенкнехт, но заявил о поддержке дипломатии. "Земельное правительство во главе с ХДС, конечно, также будет выступать за дипломатию. Это ориентир. Я лично также хочу мира. Но в то же время, выборы в Тюрингии – это не те выборы, которые должны это определять", – сказал он.

"Я ожидаю, что мы проведем избирательную кампанию, посвященную конкретным местным проблемам жителей Тюрингии, которые мы также можем решить здесь", – добавил он.

Фойгт заявил, что ХДС является "крупнейшей партией мира в Европе". Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) и он сам были "гарантами того, что позиция Тюрингии будет услышана и в Берлине".

Председатель правительственной СДПГ в Тюрингии и министр внутренних дел Георг Майер обвинил Вагенкнехт в шантаже из-за того, что она поставила условием коалиции отказ от дальнейшей поддержки Украины в войне против России. "Внешняя политика не делается в правительствах земель, – сказал он.

"Этот вопрос является отвлекающей тактикой для решения недостающих государственных вопросов. За ним нет ничего, кроме заголовков".

"Ни одна серьезная партия в федеральном правительстве не позволит шантажировать себя Сарой Вагенкнехт, чтобы прекратить поддержку демократической страны, которая подверглась жестокому вторжению со стороны России. Вагенкнехт это знает. Но ее беспокоит не этот вопрос и, конечно, не Тюрингия, а, как всегда, она беспокоится о себе", – сказал Майер.

Острая критика прозвучала и со стороны федерального уровня ХДС. "Каждое региональное объединение ХДС самостоятельно принимает решение о коалиции. Но я хочу четко заявить: нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права и должно быть осуждено самым решительным образом", – заявил депутат от ХДС Гамбурга Кристоф Плосс.

Эксперт по вопросам внешней политики ХДС Родерих Кизеветтер призвал свою партию не сотрудничать с BSW в землях. "Госпожа Вагенкнехт четко дает понять, что BSW имеет целью сделать российские интересы частью немецкой политики. Одним из этих российских интересов является подрыв свободного демократического базового порядка, а также раскол и сокращение демократических партий, таких как ХДС, и, таким образом, потеря их актуальности", – сказал Кизеветтер.

"Для нас, как для ХДС, должно быть понятно, что сотрудничество на любом уровне с этим кремлевским ответвлением немыслимо", – сказал он.

BSW противоречит всем ценностям, "которые ХДС воплощает со времен Аденауэра, с его связями с Западом и четкой позицией по миру в условиях свободы и демократии", – предупредил Кизеветтер.

Депутат Европарламента Деннис Радтке заявил": "BSW является такой же организацией, поддерживающей автократов и диктаторов, как и „Альтернатива для Германии". Токсична для свободы и процветания".

В июне Вагенкнехт призвала Запад поддержать набор ультиматумов главы России Владимира Путина по Украине.

Подробнее об опасности движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.