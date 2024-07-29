В Італії за запитом Києва у російського бізнесмена арештували активи на 41 млн євро

Активи на суму 41 мільйон євро вилучені Фінансовою гвардією Флоренції у російського бізнесмена за запитом про міжнародну правову допомогу, поданим Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в Києві.

Про це, як пише ""Європейська правда", повідомило агентство Ansa.

Заарештовані активи, нерухомість та акції компаній (включаючи замок 12 століття в районі Піан-де-Джулларі), є результатом реінвестування незаконно накопичених доходів.

Бізнесмен перебуває під слідством за вчинення в Україні злочинів, пов'язаних з корупцією державних службовців, шахрайством щодо української державної компанії, яка займається збутом сільськогосподарської продукції на суму понад 60 мільйонів доларів, а також відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

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Отримані дані дозволили встановити, що росіянин, реінвестуючи частину коштів, отриманих незаконним шляхом, через трастову компанію, що базується у Флоренції, володіє всім капіталом компанії, яка володіє великим і розкішним комплексом нерухомості в столиці Тоскани.

Зокрема, серед арештованих активів – акції компанії номінальною вартістю 3 мільйони євро та чотири об'єкти нерухомості вартістю майже 38 мільйонів євро.

Додаткових подробиць щодо особи бізнесмена в італійських ЗМІ наразі не наводять.

Нагадаємо, суд Нью-Йорка відмовив Міністерству юстиції США в праві продати супер’яхту Amadea, яка, як стверджується, належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.