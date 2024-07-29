В Италии по запросу Киева у российского бизнесмена арестовали активы на 41 млн евро

Активы на сумму 41 миллион евро изъяты Финансовой гвардией Флоренции у российского бизнесмена по запросу о международной правовой помощи, поданному Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Ansa.

Арестованные активы, недвижимость и акции компаний (включая замок 12 века в районе Пиан-де-Джуллари), являются результатом реинвестирования незаконно накопленных доходов.

Бизнесмен находится под следствием за совершение в Украине преступлений, связанных с коррупцией государственных служащих, мошенничеством в отношении украинской государственной компании, которая занимается сбытом сельскохозяйственной продукции на сумму более 60 миллионов долларов, а также отмыванием средств, полученных преступным путем.

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Полученные данные позволили установить, что россиянин, реинвестируя часть средств, полученных незаконным путем, через трастовую компанию, базирующуюся во Флоренции, владеет всем капиталом компании, которая владеет большим и роскошным комплексом недвижимости в столице Тосканы.

В частности, среди арестованных активов – акции компании номинальной стоимостью 3 миллиона евро и четыре объекта недвижимости стоимостью почти 38 миллионов евро.

Дополнительных подробностей относительно личности бизнесмена в итальянских СМИ пока не приводят.

Напомним, суд Нью-Йорка отказал Министерству юстиции США в праве продать суперъяхту Amadea, которая, как утверждается, принадлежит подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову.