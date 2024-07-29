В Италии по запросу Киева у российского бизнесмена арестовали активы на 41 млн евро
Активы на сумму 41 миллион евро изъяты Финансовой гвардией Флоренции у российского бизнесмена по запросу о международной правовой помощи, поданному Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Киеве.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Ansa.
Арестованные активы, недвижимость и акции компаний (включая замок 12 века в районе Пиан-де-Джуллари), являются результатом реинвестирования незаконно накопленных доходов.
Бизнесмен находится под следствием за совершение в Украине преступлений, связанных с коррупцией государственных служащих, мошенничеством в отношении украинской государственной компании, которая занимается сбытом сельскохозяйственной продукции на сумму более 60 миллионов долларов, а также отмыванием средств, полученных преступным путем.
Полученные данные позволили установить, что россиянин, реинвестируя часть средств, полученных незаконным путем, через трастовую компанию, базирующуюся во Флоренции, владеет всем капиталом компании, которая владеет большим и роскошным комплексом недвижимости в столице Тосканы.
В частности, среди арестованных активов – акции компании номинальной стоимостью 3 миллиона евро и четыре объекта недвижимости стоимостью почти 38 миллионов евро.
Дополнительных подробностей относительно личности бизнесмена в итальянских СМИ пока не приводят.
Напомним, суд Нью-Йорка отказал Министерству юстиции США в праве продать суперъяхту Amadea, которая, как утверждается, принадлежит подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову.