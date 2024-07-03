У Болгарії провалилася спроба сформувати уряд меншості

Уряд меншості партії ГЄРБ не зміг зібрати достатньої підтримки в болгарському парламенті в середу, що наблизило країну до сьомих загальних виборів всього за три роки і посилило напруженість серед депутатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Після тригодинних дебатів 138 депутатів проголосували проти нового уряду, 98 – за, а двоє утрималися.

На диво, уряд не був повністю підтриманий звичними союзниками ГЄРБ "Рухом за права і свободи" (ДПС), який переживає власну кризу; 14 депутатів ДПС також проголосували проти, а один утримався.

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Початкові очікування після загальних виборів і виборів до Європарламенту 9 червня полягали в тому, що перемога ГЄРБ і зростання рейтингу ДПС призведуть до формування коаліції з третім партнером. Натомість дистанція між ними зростає.

Голосування в середу збіглося в часі з назріванням конфлікту всередині ДПС між її нинішнім лідером, олігархом Деляном Пеєвським, який потрапив під санкції згідно з Глобальним актом Магнітського, та її засновником Ахмедом Доганом.

Доган заснував партію в 1990 році, щоб представляти етнічну турецьку меншину в Болгарії, в той час як Пеєвський є її першим лідером болгарської національності і вже давно є суперечливою політичною фігурою.

У світлі політичного перехресного вогню лідер ГЄРБ Бойко Борисов оголосив з парламентської трибуни про приреченість кабінету меншості ще до того, як відбулося голосування: "Давайте забудемо про голосування, просто повернемося до передвиборчої кампанії і попросимо пробачення у громадян", – сказав він.

Кабінет ГЄРБ, в якому прем'єр-міністром був призначений колишній міністр транспорту Россен Желязков, передбачувано зазнав критики з боку опозиції.

Після того, як ГЄРБ не зміг сформувати уряд, мандат тепер перейде до ДПС. У разі чергової невдачі президент зробить вибір на користь партії на власний розсуд.

Традиційно президент Румен Радев обирав для цього Болгарську соціалістичну партію. Але у квітні 2023 року, під час чергової виборчої кампанії, він обрав партію "Є такий народ", яка на той час просувала ідею перетворення Болгарії на президентську республіку.

"Що я побачив сьогодні, так це те, що особисті чвари домінують над політичними аргументами", – сказав Радев журналістам після голосування.

За останні кілька років Болгарія пережила шість парламентських виборів, які припали на квітень 2021 року, липень 2021 року, листопад 2021 року, жовтень 2022 року, квітень 2023 року та червень 2024 року.

Партія Борисова перемогла на останніх виборів, однак не забезпечивши собі більшість.

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