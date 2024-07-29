Президент Болгарии Румен Радев в понедельник, 29 июля, вручил мандат на формирование правительства популистской партии "Есть такой народ" (ИТН) – это третья и последняя попытка согласовать коалицию, после которой могут наступить седьмые за три года досрочные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Председатель парламентской фракции "Есть такой народ" Тошко Йорданов заявил, что его политическая сила будет вести переговоры со всеми партиями, представленными в Народном собрании (парламенте), в том числе независимыми депутатами.

"Потому что ни для кого не секрет, что для того, чтобы выйти из политического кризиса, необходимо, чтобы будущее правительство имело широкую парламентскую поддержку", – добавил он.

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Предыдущие две попытки формирования правительства, когда мандат имели крупнейшие парламентские блоки ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", потерпели неудачу – прежде всего из-за позиции третьего по величине в парламенте Движения за права и свободы Деляна Пеевского, который отказался входить с обоими в коалицию.

Переговоры о формировании коалиции под руководством ИТН должны начаться уже во вторник, и до конца недели, как ожидается, станут понятны перспективы формирования коалиции.

Если они провалятся, Болгарию ждут седьмые за три года досрочные парламентские выборы.

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