У Болгарії провалилася ще одна спроба сформувати уряд

Президент Болгарії Румен Радев передав реформістській коаліції "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) мандат на формування уряду, але її представник та прем'єр Ніколай Денков відразу ж повернув його.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova.bg.

Через це друга можливість формування уряду у Національних зборах 50-го скликання не буде реалізована, що наблизило країну до сьомих загальних виборів всього за три роки.

Друга за чисельністю політична сила в парламенті шукала підтримки в інших депутатів для декларації про пріоритетну роботу над антикорупційним законодавством, але зрештою інші партії не повністю підтримали ці ідеї.

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За словами Денкова, у цьому скликанні не може бути сформована стабільна більшість. Він зазначив, його політсила не змінить свій підхід.

"Наші пріоритети – створення сприятливого середовища для бізнесу та інвесторів, зменшення нерівності та збільшення доходів, краща освіта та охорона здоров'я... Але в цьому парламенті реалізувати наші пріоритети виявилося неможливим", – пояснив він.

Після цього Радев оголосив процедуру передачі другого мандата завершеною. Після переговорів з президентом ПП-ДБ підтвердила, що продовжуватиме шукати підтримку боротьби з корупцією у парламенті наступного, 51-го скликання.

ПП-ДБ висловила готовність вести переговори з наступною політсилою, що отримає мандат на формування уряду, хоча й не приховувала свого песимізму щодо формування тимчасового кабінету міністрів в нинішньому парламенті.

На початку липня тодішній уряд меншості партії ГЄРБ не зміг зібрати достатньої підтримки в болгарському парламенті, що наблизило країну до сьомих загальних виборів всього за три роки і посилило напруженість серед депутатів.

Партія ГЄРБ перемогла на останніх виборах, однак не забезпечивши собі більшість.

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