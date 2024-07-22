У Болгарії провалилася ще одна спроба сформувати уряд
Президент Болгарії Румен Радев передав реформістській коаліції "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) мандат на формування уряду, але її представник та прем'єр Ніколай Денков відразу ж повернув його.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova.bg.
Через це друга можливість формування уряду у Національних зборах 50-го скликання не буде реалізована, що наблизило країну до сьомих загальних виборів всього за три роки.
Друга за чисельністю політична сила в парламенті шукала підтримки в інших депутатів для декларації про пріоритетну роботу над антикорупційним законодавством, але зрештою інші партії не повністю підтримали ці ідеї.
За словами Денкова, у цьому скликанні не може бути сформована стабільна більшість. Він зазначив, його політсила не змінить свій підхід.
"Наші пріоритети – створення сприятливого середовища для бізнесу та інвесторів, зменшення нерівності та збільшення доходів, краща освіта та охорона здоров'я... Але в цьому парламенті реалізувати наші пріоритети виявилося неможливим", – пояснив він.
Після цього Радев оголосив процедуру передачі другого мандата завершеною. Після переговорів з президентом ПП-ДБ підтвердила, що продовжуватиме шукати підтримку боротьби з корупцією у парламенті наступного, 51-го скликання.
ПП-ДБ висловила готовність вести переговори з наступною політсилою, що отримає мандат на формування уряду, хоча й не приховувала свого песимізму щодо формування тимчасового кабінету міністрів в нинішньому парламенті.
На початку липня тодішній уряд меншості партії ГЄРБ не зміг зібрати достатньої підтримки в болгарському парламенті, що наблизило країну до сьомих загальних виборів всього за три роки і посилило напруженість серед депутатів.
Партія ГЄРБ перемогла на останніх виборах, однак не забезпечивши собі більшість.
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