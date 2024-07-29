На грецькому острові Евбея спалахнула лісова пожежа, мешканців евакуюють

У понеділок на грецькому острові Евбея між селами Петріс і Крієза на східній стороні острова спалахнула лісова пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Мешканці сіл Крієза та Коккіна отримали повідомлення за номером 112 з проханням евакуюватися у безпечніші райони.

Близько 120 пожежників на 22 одиницях техніки були направлені в район в той час, як 11 літаків і три гелікоптери надають допомогу з повітря.

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Губернатор регіону Центральної Греції Фаніс Спанос повідомив, що вогонь охопив низьку рослинність і кущі. "Вітер дійсно сильний, але небезпеки для населених пунктів наразі немає", – зазначив він.

З червня у Греції неодноразово спостерігалися випадки, коли високі температури порушували повсякденну діяльність, а після найтеплішої за всю історію спостережень зими, яку вчені пов'язують з глобальною зміною клімату, спалахнули сотні лісових пожеж.

Також у Греції обмежували допуск туристів до усіх археологічних пам'яток через екстремальну спеку.