На греческом острове Эвбея вспыхнул лесной пожар, жителей эвакуируют

В понедельник на греческом острове Эвбея между селами Петрис и Криеза на восточной стороне острова вспыхнул лесной пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Жители сел Криеза и Коккина получили сообщение по номеру 112 с просьбой эвакуироваться в безопасные районы.

Около 120 пожарных на 22 единицах техники были направлены в район, в то время как 11 самолетов и три вертолета оказывают помощь с воздуха.

Реклама:

Губернатор региона Центральной Греции Фанис Спанос сообщил, что огонь охватил низкую растительность и кусты. "Ветер действительно сильный, но опасности для населенных пунктов пока нет", – отметил он.

С июня в Греции неоднократно наблюдались случаи, когда высокие температуры нарушали повседневную деятельность, а после самой теплой за всю историю наблюдений зимы, которую ученые связывают с глобальным изменением климата, вспыхнули сотни лесных пожаров.

Также в Греции ограничивали допуск туристов ко всем археологическим памятникам из-за экстремальной жары.